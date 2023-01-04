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1 час назад

Келли Осборн родила сына

Inc-News

Келли Осборн родила сына. Неизвестно, когда произошло это событие. Но имя малыша назвала в прямом эфире его бабушка Шэрон Осборн.

Келли Осборн родила сына
Фото: Inc-NewsInc-News

Мать Келли Осборн, Шэрон сообщила, что её дочь в тайне родила первого ребёнка от бойфренда, диджея Slipknot Сида Уилсона. 70-летняя телеведущая сделала признание в эфире ток-шоу «The Talk» на канале CBS. Счастливая бабушка не стала вдаваться в подробности и говорить, когда произошло рождение ребёнка, но раскрыла его имя – Сидни, такое же как у отца.

«Она не позволила сфотографировать его, и я очень горжусь ею», - признала Шэрон, говоря о новоиспечённой матери.

Подписчики Келли в соцсетях принялись после этой новости гадать, когда могло произойти радостное событие. Скорее всего, это случилось ещё в ноябре – тогда дочь Оззи Осборна оставила загадочную фразу: «Итак, мы здесь», что могло означать, что она находится в роддоме. С тех пор она ничего не публиковала. О беременности она сообщила в мае, разместив фотографию с ультразвуком.

Родившийся малыш – пятый внук для Шэрон и Оззи Осборнов и первый мальчик. Предыдущих четверых, девочек, им подарил младший сын Джек.

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