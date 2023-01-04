Боня призналась, что за границей ее считают 27-летней девушкой

Телеведущая и модель Виктория Боня раскрыла поклонникам секрет молодости и призналась, что за границей ее принимают за 27-летнюю. Уже несколько лет Боня живет за рубежом, однако продолжает общаться с соотечественниками и рассказывать им о своей жизни.