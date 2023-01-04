Боня призналась, что за границей ее считают 27-летней девушкой

Телеведущая и модель Виктория Боня раскрыла поклонникам секрет молодости и призналась, что за границей ее принимают за 27-летнюю. Уже несколько лет Боня живет за рубежом, однако продолжает общаться с соотечественниками и рассказывать им о своей жизни.
В ноябре телеведущая отпраздновала 43-летие, однако, по словам девушки, иностранцы уверены, что ей не больше 27 лет. В социальных сетях знаменитость решила открыть фанатам тайну молодости.
По словам звезды, оставаться привлекательной ей помогает здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и растительная медицина.
«Это такое состояние, когда ты вырастаешь до такой себя, где ты нашел себя», — сообщила модель.