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1 час назад

Виктория Боня призналась, что за границей ее считают 27-летней девушкой

Слово и Дело

Телеведущая и модель Виктория Боня раскрыла поклонникам секрет молодости и призналась, что за границей ее принимают за 27-летнюю. Уже несколько лет Боня живет за рубежом, однако продолжает общаться с соотечественниками и рассказывать им о своей жизни.

Боня призналась, что за границей ее считают 27-летней девушкой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В ноябре телеведущая отпраздновала 43-летие, однако, по словам девушки, иностранцы уверены, что ей не больше 27 лет. В социальных сетях знаменитость решила открыть фанатам тайну молодости.

По словам звезды, оставаться привлекательной ей помогает здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и растительная медицина.

«Это такое состояние, когда ты вырастаешь до такой себя, где ты нашел себя», — сообщила модель.

Звёзды,Виктория Боня,
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