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45 минут назад

Актер Дмитрий Харатьян раскрыл секрет молодости

Мария Иглина

62-летний актер Дмитрий Харатьян поделился своим секретом молодости. Подробности он раскрыл в беседе с Тeleprogramma.pro.

62-летний Харатьян раскрыл секрет молодости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Моя профессия, как и спорт, требует ежедневного погружения, работы над собой, поддержания формы — натренированности, пластичности. Расслабляться нельзя! У меня есть кумир в этом плане — это Александр Сергеевич Зацепин. Ему 96 лет, и он на протяжении почти всей своей жизни делает зарядку по 40 минут в день" — поделился артист.

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Так, по словам Харатьяна, он регулярно занимается спортом, делает зарядку по утрам, ходит на фитнес, плавание и теннис. Кроме этого, актер просыпается и ложится спать в одно время, уделяя сну восемь часов.

Ранее Ланская рассказала о разводе.

Звёзды,Александр Зацепин,Дмитрий Харатьян,
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