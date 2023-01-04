62-летний Харатьян раскрыл секрет молодости

"Моя профессия, как и спорт, требует ежедневного погружения, работы над собой, поддержания формы — натренированности, пластичности. Расслабляться нельзя! У меня есть кумир в этом плане — это Александр Сергеевич Зацепин. Ему 96 лет, и он на протяжении почти всей своей жизни делает зарядку по 40 минут в день" — поделился артист.