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1 час назад

Яна Чурикова назвала Лену Терлееву главной трагедией «Фабрики звезд»

runews24.ruиещё 1

В интервью с Игорем Николаевым телеведущая рассказала о выпускниках «Фабрики звезд» и их дальнейшей карьере. Музыкант в одном из выпусков шоу выступил вместе с Терлеевой. Тогда Николаев пророчил певице большое будущее. Однако музыкальная карьера у Елены не сложилась.

Чурикова назвала Терлееву главной трагедией «Фабрики звезд»
Фото: Runews24Runews24

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий «Фабрики звезд-2» - Лена Терлеева», - высказала свое мнение Яна Чурикова.

Артист на признание Чуриковой ответил, что многое зависит от репертуара артиста. Он несколько раз встречал музыкантов, которые хорошо пели, но не стали известными.

Елена Терлеева участвовала во втором сезоне музыкального шоу. Певица заняла второе место, уступив Полине Гагариной. Сейчас Елена выпускает синг раз в год.

Звёзды,Ян Чуриков,Елена Терлеева,Яна Чурикова,Полина Гагарина,Игорь Николаев,
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