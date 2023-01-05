Чурикова назвала Терлееву главной трагедией «Фабрики звезд»

В интервью с Игорем Николаевым телеведущая рассказала о выпускниках «Фабрики звезд» и их дальнейшей карьере. Музыкант в одном из выпусков шоу выступил вместе с Терлеевой. Тогда Николаев пророчил певице большое будущее. Однако музыкальная карьера у Елены не сложилась.

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«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий «Фабрики звезд-2» - Лена Терлеева», - высказала свое мнение Яна Чурикова.

Артист на признание Чуриковой ответил, что многое зависит от репертуара артиста. Он несколько раз встречал музыкантов, которые хорошо пели, но не стали известными.