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54 минуты назад

7-летняя дочь Ксении Бородиной отравилась суши в ресторане в Тайланде

runews24.ru

Семилетняя дочь телеведущей Ксении Бородиной от Курбана Омарова Теона отправилась неизвестными продуктами на заграничном курорте.

7-летняя дочь Бородиной отравилась суши в ресторане в Тайланде
Фото: Runews24Runews24

Напомним, что теледива отправилась с двумя дочерями отдыхать в Тайланд. Там она отужинала с детьми на территории отеля Beach Club после чего младшей дочери стало плохо.

«Всегда непросто, когда болеют дети на отдыхе. Сервис там был отвратительный и суши у меня сразу подозрения вызвали. Я уверена, что это из-за них. У нас температура, придется остаться дома», — делится ведущая с подписчиками на своей странице в социальных сетях.

Она рассказала, что к Теоне приезжал врач, который после осмотра девочки выписал ей необходимые лекарства. Однако долго семья не смогла остаться дома, отправившись за покупками в торговые центры.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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