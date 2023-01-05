7-летняя дочь Бородиной отравилась суши в ресторане в Тайланде

Семилетняя дочь телеведущей Ксении Бородиной от Курбана Омарова Теона отправилась неизвестными продуктами на заграничном курорте.
Напомним, что теледива отправилась с двумя дочерями отдыхать в Тайланд. Там она отужинала с детьми на территории отеля Beach Club после чего младшей дочери стало плохо.
«Всегда непросто, когда болеют дети на отдыхе. Сервис там был отвратительный и суши у меня сразу подозрения вызвали. Я уверена, что это из-за них. У нас температура, придется остаться дома», — делится ведущая с подписчиками на своей странице в социальных сетях.
Она рассказала, что к Теоне приезжал врач, который после осмотра девочки выписал ей необходимые лекарства. Однако долго семья не смогла остаться дома, отправившись за покупками в торговые центры.