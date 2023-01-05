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2 часа назад

Влада Соколовского срочно прооперировали: певец вышел на связь из больничной палаты

Super.ru

Вчера поздно вечером Владу Соколовскому сделали экстренную операцию: артисту вырезали аппендицит. Едва проснувшись после наркоза, Соколовский вышел на связь с подписчиками в запрещенной сети и доложил обстановку: «Ну что ж, сделали операцию. Сейчас прихожу в себя после наркоза. Что-то потягивает, но это нормально, уже не та боль, что была. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022-м у меня было четыре приступа. Один из них, кстати, произошел в Африке (на съемках проекта «Звезды в Африке». — Прим. ред.), я потом посмотрел тот выпуск и увидел, что ребята не поверили, дурачки... В общем, все уже позади, будем восстанавливаться. Благодарю всех за поддержку», — сказал артист. Мы рады, что медицинское реалити закончилось благополучно.

Соколовского срочно прооперировали: певец вышел на связь из палаты
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Напомним, прошлой ночью Владу Соколовскому стало плохо: он принял недомогание за почечную колику. Как мы поняли, скорая помощь до артиста не доехала, он писал, что ждет бригаду врачей уже два часа. Дикая боль не прошла и утром, и Влад отправился в больницу самостоятельно. В ходе тщательного обследования выяснилось, что у него совсем другой диагноз: аппендицит, нужна срочная операция. Через несколько часов артист уже был в руках хирургов, которые избавили его от мучений.

Звёзды,Влад Соколовский,
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