Соколовского срочно прооперировали: певец вышел на связь из палаты

Вчера поздно вечером Владу Соколовскому сделали экстренную операцию: артисту вырезали аппендицит. Едва проснувшись после наркоза, Соколовский вышел на связь с подписчиками в запрещенной сети и доложил обстановку: «Ну что ж, сделали операцию. Сейчас прихожу в себя после наркоза. Что-то потягивает, но это нормально, уже не та боль, что была. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022-м у меня было четыре приступа. Один из них, кстати, произошел в Африке (на съемках проекта «Звезды в Африке». — Прим. ред.), я потом посмотрел тот выпуск и увидел, что ребята не поверили, дурачки... В общем, все уже позади, будем восстанавливаться. Благодарю всех за поддержку», — сказал артист. Мы рады, что медицинское реалити закончилось благополучно.