«Милые девочки, я буду худеть, отращивать волосы, наращивать ресницы, колоть в лицо витамины, делать аппаратки, кривые хрящи в носу делать ровными и зубы тоже, убирать асимметрии, целлюлит и лишние волосы всегда, пока смерть не разлучит нас с этим прекрасным телом, буду делать для него все, что в моих силах, чтобы оно становилось здоровее, выносливее, ровнее и красивее. Это нормально (из любви к себе — хотеть для себя всего самого лучшего. А вы, если хотите, ходите с кривыми губами, это тоже выбор. Но мой выбор не ходить ни с чем кривым тоже уважайте, пожалуйста», — заявила певица в Инстаграме (запрещен в РФ).