Новый год начался для Риты Дакоты не самым удачным образом. Девушка хотела подкорректировать форму губ и отправилась в кабинет косметолога. Но что-то пошло не так, и результат шокировал певицу: она посчитала, что губы превратились в «вареники», и это совсем не то, чего она хотела. Дакота обстоятельно рассказала в запрещенной сети, как все было, однако подверглась нападкам подписчиков. Ее обвинили в том, что она в принципе прибегает к улучшайзингу в кабинетах косметологов и пластических хирургов: посоветовали «ценить натуральность» и «ничего в себе не менять».
Рита молчать не стала (впрочем, это не в ее правилах) и сразу же расставила все точки над i.
«Милые девочки, я буду худеть, отращивать волосы, наращивать ресницы, колоть в лицо витамины, делать аппаратки, кривые хрящи в носу делать ровными и зубы тоже, убирать асимметрии, целлюлит и лишние волосы всегда, пока смерть не разлучит нас с этим прекрасным телом, буду делать для него все, что в моих силах, чтобы оно становилось здоровее, выносливее, ровнее и красивее. Это нормально (из любви к себе — хотеть для себя всего самого лучшего. А вы, если хотите, ходите с кривыми губами, это тоже выбор. Но мой выбор не ходить ни с чем кривым тоже уважайте, пожалуйста», — заявила певица в Инстаграме (запрещен в РФ).
Также Дакота честно показала фото до всех хирургических и косметологических вмешательств и объяснила свою сегодняшнюю красоту трудом и деньгами.
«Я очень рада за всех, кто от природы красивый и раздает советы нам, от природы не таким красивым, как нам надо "ценить натуральность" и "ничего в себе не менять". Но вам повезло, а нам нет. Ваша красота — данность, а наша — труд + бабло. Когда у меня не было бабла на косметологию, уход за собой и специалистов, я выглядела вот так...»
Артистка заявила, чтобы выглядеть так, как сейчас, она много трудится.
«Да, с губами вышел косяк. Гиалуронка — не мое. Но я уберу это и придумаю другое. И буду менять в своей жизни все, что меня не устраивает: губы, отношения, работу. Потому что любовь к себе для меня именно про это», — резюмировала Дакота.