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1 час назад

Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера

ГлагоL

Актриса, продюсер и дизайнер одежды Эшли Олсен сыграла тайную свадьбу со своим возлюбленным художником Луи Эйснером, с которым она встречается с 2017 года.

Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера
Фото: ГлагоLГлагоL

Как сообщает PageSix, закрытая церемония прошла в частном доме в Бель-Эйр на прошлой неделе. На мероприятии присутствовало всего несколько десятков гостей.

Олсен встречается с Эйснером с 2017 года, пара не любит показывать свои чувства на публике и общаться с прессой. Впервые вместе на красной дорожке они появились в сентябре прошлого года. Мать жениха — Лиза Эйснер, дизайнер ювелирных украшений и бывший редактор журнала Vogue.

У Эшли есть сестра-близнец Мэри-Кейт Олсен. Вместе они стали всемирноизвестными после фильма «Двое: я и моя тень». Эшли старше сестры на две минуты и выше на 1 дюйм (2,54 см). Их младшая сестра Элизабет Олсен также актриса, она известна по роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel.

Днём ранее «ГлагоL» сообщал, что звезда фильмов Marvel Джереми Реннер, пострадавший в результате несчастного случая, опубликовал селфи с больничной койки. Актёр потерял много крови после того, как снегоуборочная машина наехала на его ногу 1 января. На вертолёте его доставили в больницу, где Реннер перенёс две операции. Представитель кинозвезды рассказал, что тот получил «тупую травму груди и ортопедические травмы» после несчастного случая во время уборки снега.

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