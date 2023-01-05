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42 минуты назад

Келли Осборн обиделась на мать за то, что она рассекретила пол и имя ее ребенка

Газета.Ru

Келли Осборн разозлилась на мать после того, как Шэрон рассекретила пол и имя новорожденного внука в прямом эфире телешоу. Об этом сообщает Daily Mail.

Келли Осборн обиделась на мать за то, что она рассекретила пол ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шэрон Осборн сообщила в эфире телешоу Talk TV, что ее дочь Келли недавно родила мальчика, которого назвали Сидней. После заявления матери, Келли Осборн опубликовала сообщение, в котором раскритиковала Шэрон за разглашение подробностей ее личной жизни.

"Я не готова поделиться им с миром. Никто, кроме меня, не вправе делиться какой-либо информацией о моем ребенке", — написала 38-летняя певица в личном блоге.

Сообщается, что Келли Осборн родила сына от своего бойфренда-рокера Сида Уилсона в ноябре 2022 года. Журналисты предположили, что Келли не стала делится новостями о рождении ребенка, потому что ее беременность проходила непросто.

Известно, что в третьем триместре певица начала стремительно набирать вес, плохо спала и постоянно чувствовала слабость, после чего врачи диагностировали у нее гестационный сахарный диабет.

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