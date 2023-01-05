Кристина Асмус рассказала, как встретила Новый год в Дубае

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам, как встретила Новый год в Дубае. Артистка отправилась на курорт вместе с дочерью.
Асмус поделилась фотографиями с праздника. Новый год она встречала в черном коктейльном платье на одно плечо, а волосы собрала в хвост. С собой она взяла дочь Настю, которая вместо платья надела на праздник брюки с блузкой.
«Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», – написала актриса.
Судя по публикациям Асмус, она все еще там. Артистка проводит время со своими близкими.