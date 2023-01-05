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1 час назад

Певица Элли Голдинг ответила на слухи о своей измене Эду Ширину с его коллегой

Газета.Ru

Британская поп-звезда Элли Голдинг ответила на обвинения в измене Эду Ширину с его коллегой, ирландским певцом Найлом Хораном, сообщает Just Jarred.

Элли Голдинг ответила на слухи о своей измене Эду Ширину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предполагаемый любовный треугольник между звездами случился еще в 2013 году, когда Голдинг встречалась с Эдом Шираном. При этом в то же время ее заметили на встрече с певцом Найлом Хораном, с которым ей приписывали романтические отношения.

Все эти 10 лет поклонники артистки подозревали, что она изменила Ширану с Хораном. Только сейчас Голдинг ответила на эти слухи. Один из подписчиков певицы прокомментировал ее свежее видео в соцсетях фразой:

"Как жаль, что ты тогда изменила Эду с Найлом".

Голдинг в ответном комментарии заявила, что это утверждение ложно и она никогда не состояла в романтических отношениях с музыкантами в одно и то же время.

Звёзды,Эд Ширан,
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