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1 час назад

Звезда "Эйфории" Эрик Дэйн воссоединился с бывшей женой после пятилетнего расставания

Газета.Ru

Бывшие супруги Эрик Дэйн ("Эйфория") и Ребекка Гейхарт ("Однажды в... Голливуде") воссоединились спустя пять лет после расставания, сообщает Just Jared.

Эрик Дэйн воссоединился с женой после пятилетнего расставания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пару заметили во время совместного отпуска в Мексике. Актеры вместе сходили с лодки на курорте в Кабо-Сан-Лукас, нежно держась за руки. Эрик и Ребекка объявили о своем расставании в феврале 2018 года после почти 14 лет брака. Но, несмотря на разрыв, они так и не завершили юридическое оформление своего развода.

У пары есть двое общих дочерей: 12-летняя Билли и 10-летняя Джорджиа. Летом 2022 года Дэйн, знаменитый по своей роли Кэл Джейкобс в сериале "Эйфория", признался, что не состоит в романтических отношениях и отвечает взаимностью на флирт со стороны своих поклонниц.

Звёзды,Эрик Дэйн,
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