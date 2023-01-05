Эрик Дэйн воссоединился с женой после пятилетнего расставания

Пару заметили во время совместного отпуска в Мексике. Актеры вместе сходили с лодки на курорте в Кабо-Сан-Лукас, нежно держась за руки. Эрик и Ребекка объявили о своем расставании в феврале 2018 года после почти 14 лет брака. Но, несмотря на разрыв, они так и не завершили юридическое оформление своего развода.