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44 минуты назад

Семенович раскрыла секрет жизнерадостности

Мослента

Секрет жизнерадостности раскрыла в истории на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и актриса Анна Семенович.

Семенович раскрыла секрет жизнерадостности
Фото: МослентаМослента

«Над собой нужно работать. Я не позволяю себе надолго уходить в уныние и стараюсь держаться на позитивной ноте. Главное — верить в себя и не сдаваться. Еще не надо киснуть и входить в "диванную" депрессию», — сказала артистка.

Семенович отметила, что любит делать медитации благодарности и очищения. Особенно она любит заниматься этими практиками в самолетах, слушая музыку в наушниках. По словам знаменитости, она благодарит Вселенную за здоровье, позитивный характер, любимую работу, близких людей и за все, что у нее есть.

Звёзды,Анна Семенович,
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