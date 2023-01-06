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55 минут назад

Модель plus-size Эшли Грэм выложила голое фото с беременным животом

Газета.Ruиещё 1

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала архивное фото, на котором предстала полностью обнаженной. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Эшли Грэм выложила голое фото с беременным животом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летняя Эшли Грэм выложила фотографию из личного архива. На снимке она позирует без макияжа, укладки и одежды с беременным животом перед зеркалом. Как отметила модель, фото было сделано в январе прошлого года накануне родов. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой.

В конце ноября Эшли Грэм показала состояние волос после облысения из-за родов. Долгое время она восстанавливала здоровье и красоту волос. В октябре модель показала растяжки на животе. Оказалось, что спустя почти год после родов у нее сохранились растяжки, которые она не стесняется демонстрировать перед камерами.

В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года.

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