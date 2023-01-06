Эшли Грэм выложила голое фото с беременным животом

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала архивное фото, на котором предстала полностью обнаженной. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

35-летняя Эшли Грэм выложила фотографию из личного архива. На снимке она позирует без макияжа, укладки и одежды с беременным животом перед зеркалом. Как отметила модель, фото было сделано в январе прошлого года накануне родов. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой.

В конце ноября Эшли Грэм показала состояние волос после облысения из-за родов. Долгое время она восстанавливала здоровье и красоту волос. В октябре модель показала растяжки на животе. Оказалось, что спустя почти год после родов у нее сохранились растяжки, которые она не стесняется демонстрировать перед камерами.