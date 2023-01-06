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2 часа назад

Белла Хадид опубликовала фото в крошечном бикини на отдыхе в тропиках

Газета.Ruиещё 1

Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенном образе в тропиках. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Белла Хадид снялась в крошечном бикини на отдыхе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

26-летняя Белла Хадид решила начать год с отдыха на тропическом курорте. Модель опубликовала серию снимков в новом образе. Перед камерой она позировала в крошечном белом бикини. На фоне можно увидеть маленький бассейн среди зеленых листьев.

В ноябре 2022 года Белла Хадид была признана самым стильным человеком на планете по версии журнала GQ. В рейтинге издания отметили, что 26-летняя супермодель — одна из немногих, кто может носить все, что угодно, и выглядеть стильно. Однако, по мнению журналистов, больше всего Белле идут вещи из мужских коллекций.

«Хадид выглядит в мужской одежде лучше, чем большинство мужчин», — говорится в статье.

Спустя месяц Белла Хадид получила еще одну престижную награду, став «Моделью года» по версии British Fashion Awards.

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