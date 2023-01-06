Белла Хадид снялась в крошечном бикини на отдыхе

26-летняя Белла Хадид решила начать год с отдыха на тропическом курорте. Модель опубликовала серию снимков в новом образе. Перед камерой она позировала в крошечном белом бикини. На фоне можно увидеть маленький бассейн среди зеленых листьев.

В ноябре 2022 года Белла Хадид была признана самым стильным человеком на планете по версии журнала GQ. В рейтинге издания отметили, что 26-летняя супермодель — одна из немногих, кто может носить все, что угодно, и выглядеть стильно. Однако, по мнению журналистов, больше всего Белле идут вещи из мужских коллекций.