Эмили Ратаковски заявила, что "привлекает худших мужчин"

«Я чувствую, что привлекаю худших мужчин. Мне нужен уверенный человек, но не такой, который будет доказывать это через меня. Это не то, чего я хочу. Так глупо и несправедливо. Многие мужчины думают, что им нужна сильная женщина, но на самом деле они не смогут с ней справиться», — рассказала Ратаковски.