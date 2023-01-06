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2 часа назад

Эмили Ратаковски призналась, что "привлекает только худших мужчин"

Газета.Ru

Супермодель Эмили Ратаковски рассказала о том, что у нее есть проблемы в личной жизни. Воспоминаниями она поделилась в своем новом подкасте.

Эмили Ратаковски заявила, что "привлекает худших мужчин"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я чувствую, что привлекаю худших мужчин. Мне нужен уверенный человек, но не такой, который будет доказывать это через меня. Это не то, чего я хочу. Так глупо и несправедливо. Многие мужчины думают, что им нужна сильная женщина, но на самом деле они не смогут с ней справиться», — рассказала Ратаковски.

В конце декабря Эмили Ратаковски и ее новый бойфренд, художник Джек Грир, попали в объективы папарацци. Пару застали за страстным поцелуем возле квартиры модели в Нью-Йорке. Примечательно, что это третий новый бойфренд Эмили Ратаковски за последние три месяца. В октябре модель засняли за поцелуями с диджеем Орацио Риспо, а месяцем позже заподозрили в романе с комиком Питом Дэвидсоном, некогда встречавшимся с Ким Кардашьян. В июле Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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