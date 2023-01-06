Подписчики сравнили Сашу Савельеву с Анджелиной Джоли

Савельева выложила фото, на котором показала свой новый образ. Чуть другая укладка, легкая челка, закрытые глаза и пухлые губы напомнили поклонникам черты голливудской красавицы Джоли, пишет «7Дней.ru».

Некоторые комментаторы предположили, что секрет такого преображения заключается в коррекции губ и изменившемся овале лица, которые могли быть получены с помощью косметологических вмешательствам и уколов красоты. К слову, недавно бывшей участнице «Фабрики» исполнилось 39 лет.