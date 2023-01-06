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1 час назад

Подписчики сравнили Сашу Савельеву с Анджелиной Джоли

Слово и Дело

Подписчики обратили внимание на преображение экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Некоторые пользователи нашли определенное сходство с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Подписчики сравнили Сашу Савельеву с Анджелиной Джоли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Савельева выложила фото, на котором показала свой новый образ. Чуть другая укладка, легкая челка, закрытые глаза и пухлые губы напомнили поклонникам черты голливудской красавицы Джоли, пишет «7Дней.ru».

«Почти копия Джоли»; «Чувственная фотография»; «Шикарная», — восхищенно резюмировали пользователи.

Некоторые комментаторы предположили, что секрет такого преображения заключается в коррекции губ и изменившемся овале лица, которые могли быть получены с помощью косметологических вмешательствам и уколов красоты. К слову, недавно бывшей участнице «Фабрики» исполнилось 39 лет.

Звёзды,Анджелина Джоли,
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