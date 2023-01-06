Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку с супермоделями в Майами

Слухи о романе Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо впервые появились в сентябре этого года, когда пара попала в объективы фотографов на вечеринке Недели моды в Нью-Йорке. После этого актера и модель несколько раз замечали вместе, но сами они свои отношения никак не комментировали. В конце декабря инсайдер рассказал журналистам, что 27-летняя модель отказалась от серьезных отношений с 48-летним актером, так как полностью сосредоточилась на воспитании дочери, которую родила от бывшего бойфренда, музыканта Зейна Малика.