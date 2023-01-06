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42 минуты назад

Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку с супермоделями в Майами

Газета.Ru

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо засняли около клуба Papi Steak в Майами, где он устроил вечеринку с супермоделями. Об этом сообщает Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку с супермоделями в Майами
Фото: ReutersReuters

Леонардо ДиКаприо устроил громкую тусовку для своих друзей и подруг. В числе гостей были замечены актер Джейми Фокс, его бывшая возлюбленная Скотта Дисика, модель Ребекка Дональдсон, и бывшая "Мисс Хорватия" Ивана Кнолл.

Слухи о романе Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо впервые появились в сентябре этого года, когда пара попала в объективы фотографов на вечеринке Недели моды в Нью-Йорке. После этого актера и модель несколько раз замечали вместе, но сами они свои отношения никак не комментировали. В конце декабря инсайдер рассказал журналистам, что 27-летняя модель отказалась от серьезных отношений с 48-летним актером, так как полностью сосредоточилась на воспитании дочери, которую родила от бывшего бойфренда, музыканта Зейна Малика.

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