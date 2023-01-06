Дом родителей Билли Айлиш был ограблен в Лос-Анджелесе

Дом родителей американской певицы Билли Айлиш в районе Хайленд Парк в Лос-Анджелесе был ограблен вечером 5 января. Об этом сообщает Page Six.
По данным издания, дом принадлежит Мэгги Бэрд и Патрику О'Коннеллу, родителям обладательницы премии "Оскар" и семикратной обладательницы "Грэмми" Билли Айлиш. Офицеры полиции Лос-Анджелеса отреагировали на звонок из района Хайленд Парк в Лос-Анджелесе около 21:15 вечера 5 января.
На данный момент неизвестно, было ли что-то украдено из дома. На видеозаписи ареста подозреваемого видно, что на мужчину надели наручники и удерживают его как минимум 3 сотрудника полиции.
Стоимость дома оценивается в 800 000 долларов. Брат певицы Финнеас рассказывал, что их родители ранее спали в гостиной, чтобы у братьев и сестер была своя спальня. Именно в этом доме Билли и Финнеас записали большую часть своего дебютного альбома, так как 25-летняя девушка устроила импровизированную студию звукозаписи в своей спальне.