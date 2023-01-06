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48 минут назад

Певец Юрий Лоза раскритиковал современных артистов

Мария Иглина

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал творчество современных артистов. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

Юрий Лоза раскритиковал современных артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Два дня подряд на "Песне года" ведущие, представляя очередной номер, на голубом глазу говорили — музыка такого-то, стихи такого-то. Музыку я не обсуждаю, но называть озвученные тексты стихами — это просто кощунство, ибо стихи можно воспринимать в печатном виде, а тот набор слов, который лился с эстрады, читать абсолютно противопоказано", — возмутился Лоза.

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Он также отметил, что не только молодые артисты, но и пожилые перестали включать в свои песни какой-либо смысл.

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Звёзды,Юрий Лоза,
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