Юрий Лоза раскритиковал современных артистов

"Два дня подряд на "Песне года" ведущие, представляя очередной номер, на голубом глазу говорили — музыка такого-то, стихи такого-то. Музыку я не обсуждаю, но называть озвученные тексты стихами — это просто кощунство, ибо стихи можно воспринимать в печатном виде, а тот набор слов, который лился с эстрады, читать абсолютно противопоказано", — возмутился Лоза.