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1 час назад

9-летняя дочь Канье Уэста переоделась в рэпера и нарисовала себе усы

Газета.Ru

Дочь рэпера Канье Уэста и бизнесвумен Ким Кардашьян Норт Уэст опубликовала новое видео, в котором предстала в образе своего отца. Роликом она поделилась в социальных сетях.

Дочь Канье Уэста переоделась в рэпера и нарисовала себе усы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

9-летняя дочь американских звезд нарисовала себе густые брови, усы и бороду, надела черную толстовку и шапку в новом ролике. Ким Кардашьян помогла своей дочери и снялась в видео вместе с ней. Отец Норт, рэпер Канье Уэст, был против того, чтобы она появлялась в социальной сети.

"Мои дети не появятся на TikTok без моего разрешения", — говорил он.

Кардашьян отмечала, что приложение TikTok установлено "только на ее телефоне" для того, чтобы Норт случайно не просмотрела какие-либо неуместные или вредные сообщения. В начале декабря Ким Кардашьян официально завершила свой бракоразводный процесс с Канье Уэстом.

Согласно судебным документам, рэпер обязан выплачивать бывшей супруге алименты в размере $200 тыс. в месяц. Кроме того, бывшие супруги договорились о том, что будут консультироваться друг с другом при принятии важных решений, касающихся благополучия их детей, а в случае спорных моментов обращаться за консультацией к психологу.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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