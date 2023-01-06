Дочь Канье Уэста переоделась в рэпера и нарисовала себе усы

Дочь рэпера Канье Уэста и бизнесвумен Ким Кардашьян Норт Уэст опубликовала новое видео, в котором предстала в образе своего отца. Роликом она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

9-летняя дочь американских звезд нарисовала себе густые брови, усы и бороду, надела черную толстовку и шапку в новом ролике. Ким Кардашьян помогла своей дочери и снялась в видео вместе с ней. Отец Норт, рэпер Канье Уэст, был против того, чтобы она появлялась в социальной сети.

"Мои дети не появятся на TikTok без моего разрешения", — говорил он.

Кардашьян отмечала, что приложение TikTok установлено "только на ее телефоне" для того, чтобы Норт случайно не просмотрела какие-либо неуместные или вредные сообщения. В начале декабря Ким Кардашьян официально завершила свой бракоразводный процесс с Канье Уэстом.