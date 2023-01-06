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56 минут назад

Внучка Долиной восхитила фолловеров певицы

WomanHit.ru

Лариса Долина проводит новогодние праздники на Мальдивах. Вместе с артисткой на острова со сказочными пляжами отправились дочь и внучка Долиной.

Внучка Долиной восхитила фолловеров певицы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Звезда активно делится фото и видео с отдыха, к примеру, на одном из видео с пляжа Долина танцует под Майкла Джексона и явно наслаждается заслуженным отпуском. Но поклонники артистки отметили, насколько мила внучка певицы. Фолловеры наперебой спешат сделать комплимент девочке.

«Красивая такая», «Моя красотка», — восхищаются в комментариях подписчики.

К слову, фото Александры с отдыха публикует мама девочки Ангелина, сама женщина не любит показываться в кадре.

Звёзды,Лариса Долина,Майкл Джексон,
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