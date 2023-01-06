Внучка Долиной восхитила фолловеров певицы

Лариса Долина проводит новогодние праздники на Мальдивах. Вместе с артисткой на острова со сказочными пляжами отправились дочь и внучка Долиной.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Звезда активно делится фото и видео с отдыха, к примеру, на одном из видео с пляжа Долина танцует под Майкла Джексона и явно наслаждается заслуженным отпуском. Но поклонники артистки отметили, насколько мила внучка певицы. Фолловеры наперебой спешат сделать комплимент девочке.

«Красивая такая», «Моя красотка», — восхищаются в комментариях подписчики.