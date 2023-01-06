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2 часа назад

36-летняя Глюкоза вышла на публику в розовом мини-платье с перьями

Газета.Ru

Певица Глюкоза снялась в розовом мини-платье с перьями на фоне новогодней декорации. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Глюкоза вышла на публику в розовом мини-платье с перьями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя певица вышла на публику в эффектном образе. Перед камерой она позировала в розовом бархатном платье с отделкой из перьев. Образ дополнили полупрозрачные сапоги со стразами. Певице сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж.

Глюкоза регулярно публикует фото в откровенных нарядах. Только в начале декабря Глюкозу раскритиковали за съемку в нижнем белье под пальто. На снимках она распахнула коричневое пальто и показала нижнее белье: белоснежные трусы с завышенной талией и нюдовый бюстгальтер.

У певицы двое детей от бизнесмена Александра Чистякова, за которым она замужем с 2006 года. В 2007 году артистка родила дочь Лидию, а в 2011 дочь Веру. Долгое время с Глюкозой также жил сын Александра Чистякова от первого брака — Александр-младший. Парень уже несколько лет живет в США.

Звёзды,Александр Чистяков,
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