Глюкоза вышла на публику в розовом мини-платье с перьями

Певица Глюкоза снялась в розовом мини-платье с перьями на фоне новогодней декорации. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя певица вышла на публику в эффектном образе. Перед камерой она позировала в розовом бархатном платье с отделкой из перьев. Образ дополнили полупрозрачные сапоги со стразами. Певице сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж.

Глюкоза регулярно публикует фото в откровенных нарядах. Только в начале декабря Глюкозу раскритиковали за съемку в нижнем белье под пальто. На снимках она распахнула коричневое пальто и показала нижнее белье: белоснежные трусы с завышенной талией и нюдовый бюстгальтер.