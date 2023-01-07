Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
39 минут назад

Собчак определила свой самый лучший наряд

Мослентаиещё 1

Свой самый лучший наряд определила российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Снимком в этом образе она поделилась в своем Telegram-канале.

Собчак определила свой самый лучший наряд
Фото: МослентаМослента

«Мой самый классный лук богини с Дня рождения Насти Ивлеевой. Кутюр Сергеенко плюс ручная бижутерия хэнд-мейд. Как вам образ?» — подписала она публикацию.

На фото Собчак позирует в дизайнерской белой блузке с широким поясом и массивном ожерелье. На голове у нее необычный «колючий» обруч.

«Крутой. Праздничный. Притянет все взоры», «Кокошник класс»,

«Сейчас певец Филипп Киркоров начал нервничать и поправлять свою корону»,

«Космическая красавица! Супер образ!» — прокомментировали юзеры.

Ранее Собчак показала елку и новогодний декор в своем доме. Знаменитость поставила в гостиной длинный стол, сервированный на 11 персон, и украсила праздничное дерево гирляндами и шишками.

Звёзды,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители