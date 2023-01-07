Собчак определила свой самый лучший наряд

Свой самый лучший наряд определила российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Снимком в этом образе она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: Мослента Мослента

«Мой самый классный лук богини с Дня рождения Насти Ивлеевой. Кутюр Сергеенко плюс ручная бижутерия хэнд-мейд. Как вам образ?» — подписала она публикацию.

На фото Собчак позирует в дизайнерской белой блузке с широким поясом и массивном ожерелье. На голове у нее необычный «колючий» обруч.

«Крутой. Праздничный. Притянет все взоры», «Кокошник класс»,

«Сейчас певец Филипп Киркоров начал нервничать и поправлять свою корону»,

«Космическая красавица! Супер образ!» — прокомментировали юзеры.