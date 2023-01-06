Виктория Бекхэм заступилась за сына после критики его кулинарного блога

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория встала на защиту Бруклина Бекхэма после того, как его недавнее кулинарное видео вызвало бурную реакцию у поклонников. Постом она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Виктория Бекхэм жестко ответила критикам, которые назвали ростбиф ее старшего сына "сырым", когда он с гордостью поделился роликом с блюдом со своими 14,7 млн подписчиков в личном блоге.

"Редкие люди не бывают сырыми", — написала Виктория, отвечая на пренебрежительные комментарии в своем блоге.

В видео Бруклин Бекхэм присоединился к бывшему шеф-повару "Мишлен" Кевину Ли. Они взялись за приготовление традиционного британского воскресного жаркого с изюминкой.