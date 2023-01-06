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1 час назад

Виктория Бекхэм заступилась за сына после критики фанатов его кулинарного блога

Газета.Ru

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория встала на защиту Бруклина Бекхэма после того, как его недавнее кулинарное видео вызвало бурную реакцию у поклонников. Постом она поделилась в социальных сетях.

Виктория Бекхэм заступилась за сына после критики его кулинарного блога
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Виктория Бекхэм жестко ответила критикам, которые назвали ростбиф ее старшего сына "сырым", когда он с гордостью поделился роликом с блюдом со своими 14,7 млн подписчиков в личном блоге.

"Редкие люди не бывают сырыми", — написала Виктория, отвечая на пренебрежительные комментарии в своем блоге.

В видео Бруклин Бекхэм присоединился к бывшему шеф-повару "Мишлен" Кевину Ли. Они взялись за приготовление традиционного британского воскресного жаркого с изюминкой.

Показав поклонникам ингредиенты, использованные для приготовления блюда, Бруклин предложил им взглянуть на конечный результат. Но, к его удивлению, видео не слишком понравилось поклонникам, которые сказали, что мясо выглядит "сырым" и недоваренным.

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