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47 минут назад

Королева улетела отмечать Рождество к матери в Майами

Газета.Ruиещё 1

Певица Наташа Королева улетела в Майами, чтобы отметить Рождество с матерью Людмилой Порывай. Она опубликовала семейную фотографию на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Королева улетела отмечать Рождество к матери в Майами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой», — написала артистка.

На фото Королева позирует с мамой, сестрой Русей, ее супругом и дочерью. Судя по снимкам на страницах родственников в соцсетях, муж певицы Тарзан (Сергей Глушко) и сын пары Архип встречали Рождество отдельно.

Звёзды,Людмила Порывай,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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