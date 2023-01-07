Джулия Фокс рассказала о лучшем свидании в жизни

По словам 32-летней модели/актрисы, полученный опыт можно сравнить со сказкой.

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Звезда фильма «Неогранённые алмазы» (2019) Джулия Фокс поделилась с телеведущим Энди Коэном на канале Bravo впечатлениями об одном из своих свиданий. «Частный самолёт, обнимашки, приземлились, получила в подарок несколько сумок Chanel», - поведала актриса, вызвав шутливой тональностью рассказа смех аудитории в студии. «Это было здорово, да», - подытожила она.

На вопрос Коэна о том, кто же из мужчин мог себе позволить такие экстравагантность и щедрость, Фокс уклонилась от прямого ответа. «Не могу сказать. Я, действительно, не могу сказать. Но кое-кто из «списка А» (список известных и высокооплачиваемых знаменитостей), - намекнула она.