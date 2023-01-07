Шпагат Волочковой в бикини разозлил пользователей сети

«Зачем вы везде со шпагатом? Измените уже свои позы!», «Можно анатомию женщины изучать по нашей Настеньке», «Это уже просто мощи, а не ноги. Настя, не надо так откровенно показывать в таком возрасте», — прокомментировали юзеры.