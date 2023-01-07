«Божья кара настигла его»: Распутина — о смерти экс-супруга

Певица Маша Распутина уверена, что первого мужа настигло божье наказание. Артистка до сих пор винит экс-супруга в трагедии, которая произошла со старшей дочерью.

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Первый муж певицы, продюсер Владимир Ермаков, умер в 2017 году от эпилепсии. Распутина ставит в вину Ермакову болезнь старшей дочери Лидии и тот факт, что она оказалась в специализированном медицинском учреждении. Дочь и сегодня проживает в психоневрологическом диспансере. Психическое заболевание передалось по линии мужа, но подтолкнуло ее к срывам и стрессам, по мнению Распутиной, именно поведение мужа. После расставания девушка выбрала жизнь с больным отцом.

«С Лидой стала общаться только после его смерти. Он умер недостойно от эпилепсии, с пеной изо рта. Божья кара настигла его. Сначала он завербовал к себе Лиду, а потом сдал ее в психушку. То, что он с ней сделал, невозможно простить. Лида была полностью под его влиянием», — вспомнила Распутина в беседе с Борисом Корчевниковым.