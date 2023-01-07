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1 час назад

Ольга Бузова нагадала себе на Рождество замужество в 2023 году

Мослента

Традиционные рождественские гадания устроила себе в ночь на субботу, 7 января, российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Результатами обряда она поделилась с подписчиками на личной странице в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Ольга Бузова нагадала себе на Рождество замужество в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… Выйду замуж!» — поделилась артистка результатами праздничного гадания, совершенного по бумажным стаканчикам с вложенными в них записками.

На ролике видно, что перед звездой стоят десять стаканчиков, внутри которых возможные предсказания на текущий год.

Звёзды,Ольга Бузова,
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