Ольга Бузова нагадала себе на Рождество замужество в 2023 году

Традиционные рождественские гадания устроила себе в ночь на субботу, 7 января, российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Результатами обряда она поделилась с подписчиками на личной странице в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«В этом году я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… Выйду замуж!» — поделилась артистка результатами праздничного гадания, совершенного по бумажным стаканчикам с вложенными в них записками.
На ролике видно, что перед звездой стоят десять стаканчиков, внутри которых возможные предсказания на текущий год.