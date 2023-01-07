Ольга Бузова нагадала себе на Рождество замужество в 2023 году

Традиционные рождественские гадания устроила себе в ночь на субботу, 7 января, российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Результатами обряда она поделилась с подписчиками на личной странице в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).