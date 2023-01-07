Как Ирина Шейк отметила день рождения

Как мы ни старались разглядеть Брэдли Купера на праздничных фотографиях, но, судя по всему, свое 37-летие Ирина решила провести в сугубо женской компании. После ужина в ресторане девичник продолжился дома, где подруг ждали шампанское, торт и, конечно же, икра. Все-таки звание самой русской супермодели нужно поддерживать. И, естественно, Ирина не была бы собой, если бы не устроила импровизированную фотосессию среди воздушных шаров. На празднике развлекались настольными играми. На вопрос «За что вы, скорее всего, сели бы в тюрьму» Ирина ответила как настоящая мать: если кто-то обидит ее дочь. Кстати, папа 5-летней Леи отмечал свой день рождения всего день назад: 5 января Брэдли Куперу исполнилось 48 лет. И даже в этом бывшие влюбленные оказались так близки.