51-летняя Лера Кудрявцева опубликовала фото в купальнике на пляже

51-летняя телеведущая сейчас отдыхает в Омане. Она делится фотографиями со своими поклонниками.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Лера Кудрявцева опубликовала снимок, на котором она предстала в голубом купальнике на фоне Аравийского моря.

Бикини подчеркнуло стройную фигуру звезды. Пользователи оставили множество восторженных комментариев по поводу форм телеведущей. Они писали о том, что фигура телеведущей действительно восхищает.