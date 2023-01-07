51-летняя Лера Кудрявцева опубликовала фото в купальнике на пляже

51-летняя телеведущая сейчас отдыхает в Омане. Она делится фотографиями со своими поклонниками.
Лера Кудрявцева опубликовала снимок, на котором она предстала в голубом купальнике на фоне Аравийского моря.
Бикини подчеркнуло стройную фигуру звезды. Пользователи оставили множество восторженных комментариев по поводу форм телеведущей. Они писали о том, что фигура телеведущей действительно восхищает.
Некоторые отмечали, что ей по-настоящему удаётся держать вес на отметке в 50 килограммов при росте 167 сантиметров.