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2 часа назад

Ольга Бузова нагадала себе замужество в 2023 году

runews24.ru

Ольга Бузова решила не отходить от древнерусских традиций, которые соблюдали наши далекие предки и в святки гадала. К счастью, она не строила зеркальных коридоров, не ходила к колдунам и не призывала высшие силы. Она всего лишь написала на нескольких листочках бумаги свои самые заветные желания, разложила их в бумажные стаканы, поставила перед собой свечу.

Ольга Бузова нагадала себе замужество в 2023 году
Фото: runews24.rurunews24.ru

После этого она собрала всех своих подруг и вытянула один из листочков под восторженные возгласы друзей. На бумаге оказалось предсказание о том, что в новом году она выйдет замуж.

Звёзды,Ольга Бузова,
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