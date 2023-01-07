Ольга Бузова нагадала себе замужество в 2023 году

Ольга Бузова решила не отходить от древнерусских традиций, которые соблюдали наши далекие предки и в святки гадала. К счастью, она не строила зеркальных коридоров, не ходила к колдунам и не призывала высшие силы. Она всего лишь написала на нескольких листочках бумаги свои самые заветные желания, разложила их в бумажные стаканы, поставила перед собой свечу.