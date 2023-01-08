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1 час назад

The Telegraph: "нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II

Газета.Ruиещё 4

Регулярные "нападки" принца Гарри на королевскую семью могли оказать негативное влияние на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к бывшей королеве.

"Нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, отношение горячо любимого внука к королевской семье могло оказать влияние на Елизавету II.

"Она потеряла (супруга. - "Газета.Ru") принца Филиппа, а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному", - пояснил источник газеты.

Другой информированный источник не сомневается в том, что поведение принца Гарри оказало влияние на здоровье покойной королевы. Ранее принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.

Звёзды,принц Гарри,Елизавета II,
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