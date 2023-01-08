"Нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II

"Она потеряла (супруга. - "Газета.Ru") принца Филиппа, а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному", - пояснил источник газеты.