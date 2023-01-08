"Нападки" принца Гарри могли навредить здоровью Елизаветы II

Регулярные "нападки" принца Гарри на королевскую семью могли оказать негативное влияние на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к бывшей королеве.
По информации издания, отношение горячо любимого внука к королевской семье могло оказать влияние на Елизавету II.
"Она потеряла (супруга. - "Газета.Ru") принца Филиппа, а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному", - пояснил источник газеты.
Другой информированный источник не сомневается в том, что поведение принца Гарри оказало влияние на здоровье покойной королевы. Ранее принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.