Анастасия Решетова призналась, что отпускает сына к Тимати со слезами

Модель Анастасия Решетова рассказала, какие эмоции испытывает от того, что ей приходится отпускать сына Ратмира к его отцу Тимати. Решетова признается, что ей тяжело дается расставание с мальчиком. Воспитание Ратмира звезды делать поровну. Решетова только что вернулась с сыном из отпуска в Дубае и сейчас почти на месяц отправляет Ратмира для того, чтобы он пообщался с отцом.