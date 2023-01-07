Анастасия Решетова призналась, что отпускает сына к Тимати со слезами

Модель Анастасия Решетова рассказала, какие эмоции испытывает от того, что ей приходится отпускать сына Ратмира к его отцу Тимати. Решетова признается, что ей тяжело дается расставание с мальчиком. Воспитание Ратмира звезды делать поровну. Решетова только что вернулась с сыном из отпуска в Дубае и сейчас почти на месяц отправляет Ратмира для того, чтобы он пообщался с отцом.
«Провожала его в аэропорт чуть ли не со слезами на глазах. Буду сильно скучать, но прекрасно понимаю, что ему теперь надо побыть в мужской компании», — сокрушается модель в своем микроблоге.
Анастасия отмечает, что разлука с трехлетним сыном будет самой долгой за все время. Она надеется, что время, проведенное с Тимати, не повлияет на ее связь и взаимоотношения с сыном. Напомним, что рэпер и модель расстались в 2020 году.