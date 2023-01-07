Отдых в стиле Кары Делевинь: голая йога и метание топора

Похоже, времена, когда фанаты беспокоились за психологическое состояние Кары Делевинь, безвозвратно в прошлом. В последнее время модель выглядит как никогда здоровой и счастливой, а помогает ей не только свежий воздух горного ретрита, но и необычные зимние развлечения: метание топора в цель и обнаженная йога на фоне заснеженных склонов. Что ж, неисправимая оторва познает дзен в своем фирменном стиле. А мы можем только порадоваться за супермодель, ну и немного позавидовать ее красивой «березке». Нам такое после салатного марафона даже и не снилось!