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3 часа назад

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Super.ru

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели новогодние каникулы по отдельности и приняли решение расстаться. Об этом сообщает US Weekly. Теледива и рэпер должны были встретить праздники вместе, но модель отправилась в Аспен, чтобы побыть там с семьей и друзьями Хейли и Джастином Бибером. Источник в разговоре с изданием отметил, что они, как и всегда, приняли решение остаться друзьями и в любом случае будут показывать пример хороших родителей.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, пара воспитывает двоих детей: четырехлетнюю Сторми и малыша Вольфа, которому нет еще и года. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт переживают расставание уже не первый раз. В феврале 2020 года рэпер и модель возобновляли отношения после продолжительного разрыва. Музыкант, по слухам, часто изменял.

Звёзды,Трэвис Скотт,Джастин Бибер,
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