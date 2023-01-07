Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт провели новогодние каникулы по отдельности и приняли решение расстаться. Об этом сообщает US Weekly. Теледива и рэпер должны были встретить праздники вместе, но модель отправилась в Аспен, чтобы побыть там с семьей и друзьями Хейли и Джастином Бибером. Источник в разговоре с изданием отметил, что они, как и всегда, приняли решение остаться друзьями и в любом случае будут показывать пример хороших родителей.