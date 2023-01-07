На что они тратили? Самые дорогие покупки звезд в 2022 году

Многие звезды любят похвастаться своими дорогими и роскошными покупками перед поклонниками, некоторые — наоборот скрывают стоимость своих приобретений. Но от зорких глаз их подписчиков ничего не спрятать. На что же тратили свои сбережения селебрити в минувшем году?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Многие звезды в прошедшем году решили обзавестись личной жилплощадью. Например, Сергей Лазарев, приобрел квартиру за 35 миллионов рублей. Певец рассказал, что сделал это для своих детей — он объяснил, что хочет, чтобы у них было хорошее наследство, поэтому решил продумать все заранее. Квартиру площадью 110кв.м Сергей купил в Кунцево, там, где он сам провел счастливое детство. Артист поделился, что жилплощадь он взял в ипотеку. Также счастливой обладательницей ключей от новой квартиры стала Ольга Бузова. Сама жилплощадь была приобретена давно и все это время в ней шел ремонт. И вот ведущая поделилась с подписчиками, что она, наконец, может заехать в свое личное жилье. Ольга похвасталась роскошной квартирой в 200 квадратных метров, которая стоит минимум 120 миллионов рублей. Певица поделилась в социальных сетях кадрами из новой квартиры, показав поклонникам дорогой дизайнерский ремонт. Но пока в одной квартире Ольги вовсю шел ремонт, артистка решила не останавливаться на одной жилплощади и приобрела дом в Сочи за 40 миллионов рублей.

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Приобрести роскошную недвижимость в этом году решили и Оксана Самойлова и Джиган. Семья приобрела огромный особняк в Подмосковье. Блогер рассказала, что их большая семья «выросла» из старого дома и им нужно больше места. В своих социальных сетях Оксана показала подписчикам, что в их новом доме теперь есть несколько детских комнат с личными ванными комнатами, кинозал, лифт на 13 человек и большой бассейн. Стоимость такой недвижимости далеко не скромная — более 150 миллионов рублей. Но это не единственная крупная покупка семьи в прошедшем году. Звездная пара приобрела квартиру, но на этот раз в Дубае. Апартаменты площадью 121 квадратный метр с полной отделкой, мебелью, личной террасой, расположены в элитном районе города. Такая жилплощадь обошлась звездной семье в 36 миллионов рублей.

Роскошными приобретениями в ушедшем году может похвастаться и Ксения Бородина. Ведущая порадовала себя роскошным личным автомобилем — престижным Rolls-Royce Ghost в серебристом цвете. Стоимость такого автомобиля начинается от 40 миллионов рублей и, в зависимости от комплектации, может достигать 70 миллионов рублей. Ксения рассказала, что поставку авто ей пришлось ожидать целый год.