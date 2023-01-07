Принц Гарри рассказал о конфликте с королевским стилистом из-за тиары Маркл

Процесс выбора тиары для Меган Маркл перед свадьбой с принцем Гарри был омрачен конфликтом с королевским стилистом Анджелой Келли, не пожелавшей предоставить паре украшение заранее, чтобы его можно было примерить с укладкой. Об этом герцог рассказал в своей книге «Запасной», сообщает Daily Mail.
Как написал принц Гарри, изначально сестры его матери предложили Меган Маркл надеть на свадьбу одно из украшений принцессы Дианы, что весьма тронуло невесту, которая вместе с дизайнером своего наряда провела часы, прикрепляя фату к тиаре Спенсеров. Однако незадолго до свадьбы к паре обратилась Елизавета II с предложением надеть головной убор из своей коллекции.
«Она даже пригласила нас в Букингемский дворец, чтобы их примерить. Помню, она сказала: «Пожалуйста, приходите» — говорится в книге.
По словам герцога Сассекского пару допустили в частную гардеробную королевы, где он сам никогда не был, и Елизавета II вместе с экспертом по королевским ювелирным изделиям показала Меган Маркл пять тиар, которые могли бы ей подойти.
При выборе украшений также присутствовала стилист королевы Анджела Келли.
Пара остановилась на двух украшениях — с изумрудами и аквамаринами. После этого королева посоветовала примерить их заранее вместе со стилистом по волосам.
Однако когда принц Гарри попросил Анджелу Келли доставить тиары в Кенсингтонский дворец для примерки, она сначала не ответила, а потом отказала, сославшись на то, чтобы для этого придется вызвать полицейскую охрану.
Позже Анджела Келли все же разрешила взять украшения под расписку.
«Она смерила меня таким взглядом, что у меня по спине пробежали мурашки. По ее лицу читалось явное предостережение, что это еще не конец», — говорится в автобиографии герцога.
В результате Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в алмазной тиаре королевы Марии Текской, по центру которой расположена брошь из 10 бриллиантов, подаренная ей на свадьбу представителями округа Линкольн в США в 1893 году.
Ранее сообщалось, что принц Гарри хотел отменить выход своей книги после Платинового юбилея королевы