Принц Гарри рассказал о конфликте с королевским стилистом из-за тиары Маркл

Процесс выбора тиары для Меган Маркл перед свадьбой с принцем Гарри был омрачен конфликтом с королевским стилистом Анджелой Келли, не пожелавшей предоставить паре украшение заранее, чтобы его можно было примерить с укладкой. Об этом герцог рассказал в своей книге «Запасной», сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как написал принц Гарри, изначально сестры его матери предложили Меган Маркл надеть на свадьбу одно из украшений принцессы Дианы, что весьма тронуло невесту, которая вместе с дизайнером своего наряда провела часы, прикрепляя фату к тиаре Спенсеров. Однако незадолго до свадьбы к паре обратилась Елизавета II с предложением надеть головной убор из своей коллекции.

Видео дня

«Она даже пригласила нас в Букингемский дворец, чтобы их примерить. Помню, она сказала: «Пожалуйста, приходите» — говорится в книге.

По словам герцога Сассекского пару допустили в частную гардеробную королевы, где он сам никогда не был, и Елизавета II вместе с экспертом по королевским ювелирным изделиям показала Меган Маркл пять тиар, которые могли бы ей подойти.

При выборе украшений также присутствовала стилист королевы Анджела Келли.

Пара остановилась на двух украшениях — с изумрудами и аквамаринами. После этого королева посоветовала примерить их заранее вместе со стилистом по волосам.

Однако когда принц Гарри попросил Анджелу Келли доставить тиары в Кенсингтонский дворец для примерки, она сначала не ответила, а потом отказала, сославшись на то, чтобы для этого придется вызвать полицейскую охрану.

Позже Анджела Келли все же разрешила взять украшения под расписку.

«Она смерила меня таким взглядом, что у меня по спине пробежали мурашки. По ее лицу читалось явное предостережение, что это еще не конец», — говорится в автобиографии герцога.

В результате Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в алмазной тиаре королевы Марии Текской, по центру которой расположена брошь из 10 бриллиантов, подаренная ей на свадьбу представителями округа Линкольн в США в 1893 году.