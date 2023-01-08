Певица Катя Семенова дважды была на грани самоубийства

Популярная звезда 1980-х Катя Семенова резко пропала со сцены. Сейчас артистке 62 года, и она ведет домашний образ жизни.

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Жизнь Семеновой сопровождалась множеством трудностей. Она получила ошеломительный успех в качестве певицы, но была несчастна как женщина.

Первым супругом артистки стал Андрей Батурин. Их брак закончился по инициативе самой Семеновой, поскольку она встретила другого мужчину. После этого певица узнала, что муж неоднократно ей изменял. После развода он запретил бывшей жене видеться с сыном Иваном, передает StarHit.

Вторым супругом звезды стал Михаил Церишенко. Пара прожила вместе 25 лет. Причиной расставания стали измены со стороны мужа, которые Семенова переживала тяжело и даже задумывалась о самоубийстве.