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2 часа назад

Певица Катя Семенова дважды была на грани самоубийства из-за бывших мужей

Слово и Дело

Популярная звезда 1980-х Катя Семенова резко пропала со сцены. Сейчас артистке 62 года, и она ведет домашний образ жизни.

Певица Катя Семенова дважды была на грани самоубийства
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Жизнь Семеновой сопровождалась множеством трудностей. Она получила ошеломительный успех в качестве певицы, но была несчастна как женщина.

Первым супругом артистки стал Андрей Батурин. Их брак закончился по инициативе самой Семеновой, поскольку она встретила другого мужчину. После этого певица узнала, что муж неоднократно ей изменял. После развода он запретил бывшей жене видеться с сыном Иваном, передает StarHit.

Вторым супругом звезды стал Михаил Церишенко. Пара прожила вместе 25 лет. Причиной расставания стали измены со стороны мужа, которые Семенова переживала тяжело и даже задумывалась о самоубийстве.

На сегодняшний день певица живет одна. Она поддерживает связь с сыном Иваном и общается с внуком.

Звёзды,Женская измена,Андрей Батурин,Михаил Церишенко,
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