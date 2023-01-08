«Становится все хуже и хуже»: Хилькевич укусила змея

Популярная актриса тем не менее решила не обращаться к медикам, а просто переехала на другую виллу
Анна Хилькевич вместе со всей семьей проводит зимние каникулы на солнечном Бали. Однако индонезийский остров дарит не только положительные эмоции. Анна призналась, что с утра не могла открыть глаза, поскольку у нее затекло лицо.
«Я сегодня проснулась утром и еле открыла глаза, вообще не понимала, что происходит, — записала актриса видео с отдыха. — Смотрю на свою опухшую руку и вижу на ней три красненькие точки. Мне начали говорить, что меня, скорее всего, укусила змея. И мне становится все хуже и хуже. Не знаю, кто меня укусил и зачем, но реально состояние странное».
Тем не менее Анна не стала обращаться к медикам. Причина, которую она озвучила, звучит довольно странно: мол, если бы было что-то серьезное, она бы не смогла записать такой длинный ролик. Зато вместо госпиталя Хилькевич поехала на другую часть острова — туда, куда намедни заселилась ее сестра Наталья. Та, оказывается, уже давно живет во Франции, поскольку замужем за французским бизнесменом Лоиком. Сестры встречаются довольно редко, обычно подгадывая так, чтобы провести где-то совместный отпуск.