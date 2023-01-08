Гарри вспомнил о первых словах отца после гибели Дианы

Тогда наследнику было всего 12 лет. Уже на подходе автобиографическая книга принца Гарри под названием «Запасной». Пока же королевский сын продолжает раскрывать ее некоторые главы.
Так, к примеру, Гарри вспомнил трагический момент с гибелью в ДТП своей матери принцессы Дианы в 1997 году. По словам Гарри, тогда отец никак не поддержал его, хотя на тот момент ему исполнилось всего двенадцать лет.
«Что я помню с поразительной ясностью, так это то, что я не плакал. Ни слезы. Мой отец не обнял меня. Он просто сказал, что теперь нам всем предстоит жить без нашей матери», - вспомнил принц Гарри, отметив, что сказано это было как-то пугающе буднично, словно речь шла о том, что Диана куда-то уехала и скоро вернется.