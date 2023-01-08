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2 часа назад

Принц Гарри вспомнил о первых словах Карла III после гибели принцессы Дианы

Inc-News

Тогда наследнику было всего 12 лет. Уже на подходе автобиографическая книга принца Гарри под названием «Запасной». Пока же королевский сын продолжает раскрывать ее некоторые главы.

Гарри вспомнил о первых словах отца после гибели Дианы
Фото: Inc-NewsInc-News

Так, к примеру, Гарри вспомнил трагический момент с гибелью в ДТП своей матери принцессы Дианы в 1997 году. По словам Гарри, тогда отец никак не поддержал его, хотя на тот момент ему исполнилось всего двенадцать лет.

«Что я помню с поразительной ясностью, так это то, что я не плакал. Ни слезы. Мой отец не обнял меня. Он просто сказал, что теперь нам всем предстоит жить без нашей матери», - вспомнил принц Гарри, отметив, что сказано это было как-то пугающе буднично, словно речь шла о том, что Диана куда-то уехала и скоро вернется.

Звёзды,принц Гарри,
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