Гарри вспомнил о первых словах отца после гибели Дианы

«Что я помню с поразительной ясностью, так это то, что я не плакал. Ни слезы. Мой отец не обнял меня. Он просто сказал, что теперь нам всем предстоит жить без нашей матери», - вспомнил принц Гарри, отметив, что сказано это было как-то пугающе буднично, словно речь шла о том, что Диана куда-то уехала и скоро вернется.