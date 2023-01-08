"Бабуля совсем рехнулась": что происходит с Мадонной

Пикантные снимки, рождественские фото с детьми в провокационных нарядах и пластические операции, которые изменили внешность практически до неузнаваемости, – все это про жизнь поп-дивы Мадонны.

Фото: m24.ru m24.ru

Кажется, звезда не может принять свой возраст и отчаянно пытается дать фору молодежи. У пользователей соцсетей внешний вид и поведение певицы вызывают много вопросов. Рассказываем, что происходит в жизни Мадонны.

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Рождество в нижнем белье

Мадонне 64 года, в ее биографии было много триумфов и побед, среди которых есть и премия Grammy. Но со временем слава стала угасать, и как предполагают психологи, по этой причине и из-за нарциссического типа личности певица пустилась во все тяжкие. Что ни пост в соцсети, то скандал, который активно муссируется в СМИ. Одним из поводов стали публикации на тему празднования католического Рождества.

Мадонна поделилась фотографиями, где она запечатлена со своими четырьмя детьми. Кадры вызвали бурное обсуждение в комментариях. Всему виной провокационные образы: юные девочки надели корсеты и туфли на высоких каблуках. В тот же вечер знаменитость опубликовала ролик, в котором позирует в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета в сочетании с красным колпаком. Тогда подписчики сделали вывод: Рождество звезда встретила вместе с семьей в абсолютно неподобающем виде. При этом в ноябре Мадонна уже вызывала у поклонников шок, опубликовав откровенные танцы в нижнем белье.

В чем мать родила

В соцсетях Мадонна далеко не первый раз эпатирует публику. Однажды она опубликовала серию откровенных фотографий из своей спальни, на которых видны оголенные грудь и ягодицы. Пост с этими снимками стал одним из самых популярных: количество лайков перевалило за миллион меньше чем за сутки. Но не только в соцсетях Мадонна дает жару. В октябре 2021 она пришла на интервью к телеведущему Джимми Фэллону, чтобы рассказать о новом проекте. Но в обычный диалог певица решила добавить перчинку – она задрала мини-юбку и показала зрителям ягодицы.

Шквал критики обрушился на певицу и тогда, когда она снялась для журнала V Magazine в образе мертвой Мерилин Монро. По задумке на фото воссоздали сцену самоубийства актрисы: флакончики со снотворным, помятая постель, меха, бриллианты и люксовые сумки. Именно в таком виде следователи нашли знаменитую блондинку в августе 1962 года. На одном из снимков Мадонна лежит в таком же положении, как и легендарная актриса. Но певица решила "доработать" фото, выставив оголенную пятую точку, обтянутую колготками в сетку. "Бабуля совсем рехнулась", – писали тогда пользователи.

Страсть к хирургии

Но не только снимками и видео в соцсетях певица удивляет общественность. В последнее время звезда выглядит так, что многие поклонники просто перестают узнавать ее лицо. По мнению хирургов, примерно в 37 лет Мадонна начала прибегать к серьезной пластике. Предполагается, что она сделала подтяжку лица, чтобы избавиться от первых признаков старения, а затем были блефаропластика, уколы красоты (филлеры и гиалуроновая кислота) и многое другое. Чуть позже артистка занялась и своим телом. Если посмотреть на свежие снимки Мадонны, сложно поверить, что на них 64-летняя женщина. Скорее чуть постаревшая и перекрасившаяся в блондинку Ким Кардашьян или ожившая кукла Братц. Даже несмотря на то, что Мадонна всегда вела здоровый образ жизни (тренировки по три часа шесть дней в неделю круглый год), сохранить идеальную фигуру без хирургических вмешательств невозможно, неоднократно писали СМИ со ссылкой на пластических хирургов.