Шукшина не простит Пугачеву за оскорбление россиян

После отъезда из России Алла Пугачева успела отличиться оскорбительной репликой в адрес соотечественников. Подобное поведение Примадонны отказалась прощать актриса Мария Шукшина.
Знаменитость напомнила, что в России Пугачева и ее муж Максим Галкин (выполняет функции иноагента на территории РФ) стали известными именно благодаря согражданам. Спецоперация же вскрыла их реальную сущность, и теперь Примадонна называет своих поклонников «холопами». Этого ей никто не простит, передает VOICE.
«Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность», — добавила Шукшина.
Деятелям культуры пора перестать транслировать чужое мнение, добавила актриса. Им необходимо углубиться в проблему и выбрать собственную точку зрения.