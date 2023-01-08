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7 минут назад

Шукшина призналась, что не простит Пугачеву после слов о «холопах-россиянах»

Слово и Дело

После отъезда из России Алла Пугачева успела отличиться оскорбительной репликой в адрес соотечественников. Подобное поведение Примадонны отказалась прощать актриса Мария Шукшина.

Шукшина не простит Пугачеву за оскорбление россиян
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Знаменитость напомнила, что в России Пугачева и ее муж Максим Галкин (выполняет функции иноагента на территории РФ) стали известными именно благодаря согражданам. Спецоперация же вскрыла их реальную сущность, и теперь Примадонна называет своих поклонников «холопами». Этого ей никто не простит, передает VOICE.

«Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность», — добавила Шукшина.

Деятелям культуры пора перестать транслировать чужое мнение, добавила актриса. Им необходимо углубиться в проблему и выбрать собственную точку зрения.

Звёзды,Максим Галкин,Мария Шукшина,Алла Пугачева,
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