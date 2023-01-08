Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III

Герцога Сассекского, принца Гарри исключили из сценария коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

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По словам собеседника издания, у младшего сына британского монарха не будет какой-либо официальной роли в церемонии. «Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — приводит газета слова королевского редактора. Коронация Карла III, короля Великобритании, намечена на 6 мая 2023 года.

Также издание отмечает, что принц Уильям «пылает гневом», но в то же время очень расстроен откровениями младшего брата, который рассказал подробности ссоры в своей книге. Друзья наследника престола отметили, что принц Уильям не собирается мстить, а будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».