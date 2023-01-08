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22 минуты назад

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III

Lenta.ru

Герцога Сассекского, принца Гарри исключили из сценария коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам собеседника издания, у младшего сына британского монарха не будет какой-либо официальной роли в церемонии. «Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — приводит газета слова королевского редактора. Коронация Карла III, короля Великобритании, намечена на 6 мая 2023 года.

Также издание отмечает, что принц Уильям «пылает гневом», но в то же время очень расстроен откровениями младшего брата, который рассказал подробности ссоры в своей книге. Друзья наследника престола отметили, что принц Уильям не собирается мстить, а будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний». Судя по публикуемым в СМИ открывках, в мемуарах содержится огромное количество откровений о королевской семье. В то же время принц Гарри настаивает, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом. Герцог Сассекский также подчеркнул, что желает «вернуть» отца и брата.

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