Певица Слава накупила косметики на полмиллиона рублей

В своих социальных сетях она показала чек в магазине косметики.
В нём указаны траты более 326 тысяч рублей, но артистка заявила о потраченных ею полмиллиона рублей.
Слава сняла несколько видео и рассказала своим фанатом, что совершила глобальную закупку перед своим гастрольным туром.
По её словам, запасы почти закончились и надо обновлять арсенал перед предстоящими концертами.
«Психанула! Красота требует сил, а красота и работа – денег» - подчеркнула Слава.
Отметим, что певица развелась с бизнесменом Анатолием Данилицким спустя примерно 20 лет совместной жизни.