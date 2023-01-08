Певица Слава накупила косметики на полмиллиона рублей

В своих социальных сетях она показала чек в магазине косметики.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В нём указаны траты более 326 тысяч рублей, но артистка заявила о потраченных ею полмиллиона рублей.

Слава сняла несколько видео и рассказала своим фанатом, что совершила глобальную закупку перед своим гастрольным туром.

По её словам, запасы почти закончились и надо обновлять арсенал перед предстоящими концертами.

«Психанула! Красота требует сил, а красота и работа – денег» - подчеркнула Слава.