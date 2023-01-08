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42 минуты назад

Певица Слава скупила магазин косметики и потратила полмиллиона рублей

runews24.ru

В своих социальных сетях она показала чек в магазине косметики.

Певица Слава накупила косметики на полмиллиона рублей
Фото: runews24.rurunews24.ru

В нём указаны траты более 326 тысяч рублей, но артистка заявила о потраченных ею полмиллиона рублей.

Слава сняла несколько видео и рассказала своим фанатом, что совершила глобальную закупку перед своим гастрольным туром.

По её словам, запасы почти закончились и надо обновлять арсенал перед предстоящими концертами.

«Психанула! Красота требует сил, а красота и работа – денег» - подчеркнула Слава.

Отметим, что певица развелась с бизнесменом Анатолием Данилицким спустя примерно 20 лет совместной жизни.

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