Стилист Лисовец вспомнил «самый обжигающий» Новый год

«Все было очень весело, задорно, все кричали "Ура!" В том числе кричал и я. Как раз в этот момент огонек от петарды залетел мне прямо в рот! Слава богу, я не сильно обжегся, и все быстро потухло. С того момента я больше не принимаю участия в поджигании петард», — поделился Лисовец.