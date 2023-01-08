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50 минут назад

Ольга Орлова и Лена Катина вошли в список звезд, которые готовятся к родам в 2023 году

Слово и Дело

Телеведущая Ольга Орлова и певица Лена Катина попали в список звезд, которые готовятся к родам в 2023 году. Журналисты перечислили беременных российских артисток.

Орлова, Катина и другие звезды, которые готовятся к родам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Беременность 45-летней Орловой стала одной из самых обсуждаемых тем в 2022 году. Подписчики телеведущей подозревали ее в использовании накладного живота, а коллега по цеху Алла Довлатова и вовсе предположила, что Орлова обратилась к суррогатному материнству.

В этом году в феврале на свет появится второй ребенок телеведущей, и это, по словам врачей, будет девочка.

Еще одна знаменитость ожидает рождения ребенка после 40 лет — актриса Мария Берсенева. Как и в случае Орловой, для артистки это будет уже второй ребенок, правда, об отце она не говорит, передает «Вокруг ТВ».

Многих пользователей Сети в 2022 году шокировала новость о том, что звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина в свои 19 лет уже готовится стать мамой. Актриса в соцсетях делилась кадрами с росписи со своим избранником Алексеем Шаровым.

Демографическую ситуацию в стране в 2023 году также улучшат блогер Лиза Моряк, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, певицы Ханна, Лена Катина и Катя Иванчикова (IOWA). Однако можно ожидать новостей про роды и от других артистов, которые пока не распространяются об этом.

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