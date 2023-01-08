Волочкова показала свой необычный «мальдивский завтрак»

Свой необычный завтрак во время отпуска на Мальдивах показала подписчикам известная российская балерина и певица Анастасия Волочкова.

Фото: Мослента Мослента

Снимком она поделилась в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Мой завтрак мальдивский», — подписала она фото.

На кадре видно, что первый прием пищи за день у артистки состоит из бокала охлажденного игристого напитка и вареного яйца.