Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
31 минуту назад

Эмили Ратаковски рассказала, почему ее преследуют неудачи в личной жизни

Super.ru

Мы еще помним те времена, когда Эмили и ее бывший муж Себастьян Бир-Макклард с маленьким сыном производили впечатление идеальной семьи с обложки. Но после многочисленных измен и четырех лет брака они расстались. После развода Ратаковски пробовала построить отношения с Брэдом Питтом, нью-йоркским диджеем Орацио Риспо, художником Джеком Гриром и с главным Казановой всей Америки Питом Дэвидсоном. Но все эти романы заканчивались так же стремительно, как вспыхивали. С Дэвидсоном их впервые заметили в ноябре, затем они, казалось, официально объявили о своих отношениях, когда в конце месяца появились в первом ряду на баскетбольном матче, но уже к концу декабря расстались.

Эмили Ратаковски рассказала, почему ее преследуют неудачи в личной жизни
Фото: Super.ruSuper.ru

«Они перешли в зону друзей», — сообщил источник таблоида Page Six, добавив, что «их обоих это устраивает». Друзья — это , конечно, хорошо, но почему же такой умнице-красавице не везет в любви? Эмили сама нашла ответ на этот вопрос. Во время последнего эпизода своего подкаста High Low with EmRata модель не давала восторженных отзывов ни об одном из недавних свиданий. «Я чувствую, что привлекаю худших мужчин, — пожаловалась Ратаковски. — И я думаю, черт, я хочу уверенного в себе мужчину. Но я не хочу чрезмерно уверенного в себе мужчину, которому есть что доказывать и который пытается доказать это через меня».

«Вот что я ненавижу в свиданиях с мужчинами. Сначала они такие: "Хорошо, да, ты особенная. Ты всего добилась". И они тебя любят, а потом это постепенно лишает их мужского достоинства, и они не знают, что делать с этими чувствами, и в итоге обижаются на тебя. Это так несправедливо: многие мужчины, которые действительно думают, что им нужна сильная женщина, на самом деле не знают, как с этим справиться и… что это значит для их собственной личности». Да, непросто нынче сильной женщине найти свое счастье. Эмили даже пошла на рискованный шаг и обратилась к приложениям для знакомств, чтобы найти себе партнера, далекого от мира селебрити, но пока и это не принесло ей удачи.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители