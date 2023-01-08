Эмили Ратаковски рассказала, почему ее преследуют неудачи в личной жизни

Мы еще помним те времена, когда Эмили и ее бывший муж Себастьян Бир-Макклард с маленьким сыном производили впечатление идеальной семьи с обложки. Но после многочисленных измен и четырех лет брака они расстались. После развода Ратаковски пробовала построить отношения с Брэдом Питтом, нью-йоркским диджеем Орацио Риспо, художником Джеком Гриром и с главным Казановой всей Америки Питом Дэвидсоном. Но все эти романы заканчивались так же стремительно, как вспыхивали. С Дэвидсоном их впервые заметили в ноябре, затем они, казалось, официально объявили о своих отношениях, когда в конце месяца появились в первом ряду на баскетбольном матче, но уже к концу декабря расстались.

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«Они перешли в зону друзей», — сообщил источник таблоида Page Six, добавив, что «их обоих это устраивает». Друзья — это , конечно, хорошо, но почему же такой умнице-красавице не везет в любви? Эмили сама нашла ответ на этот вопрос. Во время последнего эпизода своего подкаста High Low with EmRata модель не давала восторженных отзывов ни об одном из недавних свиданий. «Я чувствую, что привлекаю худших мужчин, — пожаловалась Ратаковски. — И я думаю, черт, я хочу уверенного в себе мужчину. Но я не хочу чрезмерно уверенного в себе мужчину, которому есть что доказывать и который пытается доказать это через меня».